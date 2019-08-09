Министерство культуры России заканчивает подготовку поправок, которые запретят проносить собственную еду в кинотеатры. Россияне смогут проносить продукты питания в кинозалы, которые были куплены в самом кинотеатре. Данная мера направлена на поддержку представителей киноиндустрии.
Поправки будут внесены в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Решение о внесении изменений в закон было принято после нескольких совещаний с представителями индустрии. Представители кинотеатров заявили о том, что без запрета на пронос еды, купленной вне кинотеатров, они теряют большую часть дохода.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России появятся кинотеатры с панорамным обзором.
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