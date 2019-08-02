На сцене РАМТа в самом разгаре фестиваль "Летние балетные сезоны"

Ежегодный балетный марафон продлится до 28 августа. Остался всего месяц, чтобы насладиться такими шедеврами, как "Жизель" А. Адана, "Дон Кихот" и "Баядерка" Л. Минкуса, превосходными творениями Сергея Прокофьева "Золушка", "Ромео и Джульетта", и, конечно, несравненным Чайковским в "Лебедином озере", "Спящей красавице" и "Щелкунчике".

Зрителей ждут ежедневные выступления двух коллективов: "Национальный классический балет" под руководством Анны Нехлюдовой, и "Театр балета ART-da" под руководством Валентина Грищенко.

"Национальный Классический Балет" основан в 2010 году. За время своего существования коллектив зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства, и исполнитель хореографии классических балетных спектаклей, составляющих золотой фонд Мирового балета. Руководит труппой балерина и педагог Анна Нехлюдова. В коллективе работают не только выпускники балетных школ нашей страны, но и артисты из ближнего и дальнего зарубежья, лауреаты международных конкурсов и Заслуженные Артисты России.

"Театр балета ART-da" основан в 2005 году Валентином Грищенко. Поводом для создания труппы послужила необходимость в молодом перспективном театре с высоким творческим потенциалом как в классическом, так и в современном направлениях. На сегодняшний день коллектив насчитывает более 40 артистов балета. Это выпускники сильнейших хореографических школ: Московской, Ленинградской, Пермской, Новосибирской, Киевской.

По традиции закроет "Летние балетные сезоны" культовый балет "Лебединое озеро" в исполнении "Национального Классического Балета".

Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

Москва, м. Охотный ряд

Театральная площадь, дом 2

Билеты от 700 рублей.