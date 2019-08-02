Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть

В своем творчестве Русский Национальный Балет "Кострома" объединяет прошлое, настоящее и будущее, разрушает стереотипы, открывает горизонты новой культуры. Балет является носителем авторского стиля в области традиционной народной культуры.

Новаторство делает народное (корневое) искусство более притягательным, повышает зрелищность спектаклей, является одним из "секретов успеха" Балета "Кострома" в гастролях по стране и за рубежом в течение 28 лет.

Новаторство Балета "Кострома" заключается, прежде всего, в органичном переплетении народного искусства и классических форм. Создатели пошли по пути синтеза фольклорного танца, классического балета и театральной драматургии, используя элементы шоу, видео-проекцию и спецэффекты. Это и есть — авторская интерпретация фольклорного материала. Именно поэтому символом Балета "Кострома" является балетная туфелька и лапоток в единой связке, символизирующей силу искусства и силу традиции.

Спектакли Балета "Кострома" призваны заново открыть и красочно представить зрителям традиционное искусство народов России — "национальный культурный продукт", избегая при этом лубочных штампов.

Название Балета "Кострома" — это название старинного города с берегов реки Волги. И для Балета оно было выбрано не случайно — облик, история и судьба города, олицетворяющего настоящую Русь, с ее богатейшей историей, обычаями и традициями, в свое время, стал домом для создателей Русского Национального Балета "Кострома". Именно здесь они нашли свое вдохновение, которое со временем наделило репертуар балета неповторимой мощью народного духа. Спустя годы название Балета стало известным культурным российским брендом.

Каждый вечер до 15 сентября в Театре "Русская песня" Балет "Кострома" представляет яркое колоритное Национальное Шоу России — увлекательное путешествие в глубины русской культуры со сказками, былинами и советскими мотивами!