Выставка во Внуково продлена до 12 августа!

У тех, кто еще не успел посмотреть выставку "Россия. Философия путешествий" из цикла "Путешествуйте дома" в международном аэропорту Внуково, появилась возможность это сделать — работа экспозиции продлена до 12 августа.

Совместный проект воздушной гавани и портала о событийном туризме TRIP2RUS. RU пользуется популярностью у пассажиров, поэтому 16 фоторабот будут радовать зрителей еще несколько недель.

Впервые на фотовыставке большим блоком представлен событийный туризм. Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик" в Туле; литературный фестиваль, посвященный творчеству ярчайшего представителя советской "деревенской прозы" Федора Абрамова в Архангельской области; День чествования Демидовской наклонной башни в Свердловской области; Фестиваль плова на ВДНХ в Москве; военно-историческая реконструкция в Правдинске в Калининградской области — все эти события приглашают зрителей изучать историю, культуру, традиции России через погружение в атмосферу праздников и фестивалей.

Поклонники традиционного экскурсионного отдыха также смогут выбрать на фотовыставке объект для будущих поездок: например, Кенозерский национальный парк, где в деревне Глазово стоит уникальная часовня Сошествия Святого Духа, или Иркутск с его модным кварталом — восстановленной исторической зоной-реконструкцией XVIII века.

Древний Смоленск приглашает полюбоваться величественными башнями Смоленской крепостной стены, а на прогулочном маршруте городская купеческая и дворянская застройка сменяется современными проспектами.

В деревне Поля в Карелии можно увидеть памятник архитектуры — деревянную церковь Сретения и Ильи Пророка середины XVIII века.

Фотовыставка открыта для посещения в любое время дня и ночи на третьем этаже в зоне ожидания.