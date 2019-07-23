WB снимет фильм о супермене из Советского Союза

Представитель студии Warner Bros. раскрыл информацию об экранизации графической новеллы под названием "Супермен: Красный сын".

Комикс рассказывает о том, как сложилась бы история Супермена, если бы он вырос не в Соединенных Штатах, а в Советском Союзе. Премьера анимационного фильма на основе графической новеллы должна состояться уже в 2020 году.

Оригинальный комикс вышел в 2003 году в трех частях. Он был полностью переведен на русский язык.