Главный организатор концерта группы Metallica в Москве Владимир Зубицкий пояснил, почему группа исполнила композицию Виктора Цоя "Группа крови".
По словам Зубицкого, американская группа всегда очень ответственно готовится к концертам, поэтому в каждой стране исполняет знаковую для этой страны композицию.
Организатор также рассказал, что у группы есть отдельный менеджмент, который занимается этим вопросом. По мнению Зубицкого, Metallica выбрала очень правильную и знаковую песню для выступления в Москве. Сам Владимир Зубицкий узнал о планах музыкальной группы исполнить песню Виктора Цоя незадолго до начала выступления.
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