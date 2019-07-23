Организатор пояснил, почему Metallica спела "Группу крови" в Москве

Главный организатор концерта группы Metallica в Москве Владимир Зубицкий пояснил, почему группа исполнила композицию Виктора Цоя "Группа крови".

По словам Зубицкого, американская группа всегда очень ответственно готовится к концертам, поэтому в каждой стране исполняет знаковую для этой страны композицию.

Организатор также рассказал, что у группы есть отдельный менеджмент, который занимается этим вопросом. По мнению Зубицкого, Metallica выбрала очень правильную и знаковую песню для выступления в Москве. Сам Владимир Зубицкий узнал о планах музыкальной группы исполнить песню Виктора Цоя незадолго до начала выступления.