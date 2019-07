Metallica исполнила песню "Группа крови" во время концерта в Москве

Американская рок-группа Metallica в ходе своего выступления в Москве на стадионе "Лужники" исполнила на русском языке песню Виктора Цоя "Группа крови".

В середине концерта Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт остались на сцене вдвоем и сыграли песню "Группа крови". Исполнение песен за авторством музыкантов тех стран, где проходит концерт группы, уже стало традицией для мирового турне WorldWired.

В Норвегии Metallica спела композицию "Take on me" группы A-ha, в Германии - "Engel" Rammstein, во Франции - "Ma gueule" Джонни Холлидея, в Великобритании - "I Wanna Be Adored" группы The Stone Roses.

Некоторые музыканты делают иначе: Эд Ширан надевает футболку национальной сборной по футболу той страны, в которой выступает. На концерте в Москве 19 июля он исполнил одну из песен в футболке сборной России.

