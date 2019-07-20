Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Таким образом он прокомментировал данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о том, что зарплату выше одного миллиона рублей получают всего 0,1% россиян. Большая часть из которых - это артисты и спортсмены. Их средний доход составляет около 5,8 миллиона рублей в месяц.

"Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит", - пояснил Пригожин.

Он добавил, что артисты выплачивают деньги своему коллективу, который может состоять из 20 человек. Много денег уходит и на запись песен, их аранжировку, съемку клипов и продвижение.

"Откуда брать артисту эти деньги? Только работая концерты. А еще есть траты на детей. Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит", - заключил продюсер.