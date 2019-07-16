Министерство культуры Чечни будет выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями, тем самым портят имидж республики. Такое заявление сделал министр культуры Хож-Бауди Дааев.
Артисты-любители выступают в других регионах, представляясь звездами Чечни. Их выступления собирают тысячи просмотров на YouTube, но "способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности" и портят имидж республики, считает министр.
По его словам, артисты Чечни - это, прежде всего, скромное исполнение и строгий наряд, а манеры подобных "звезд" далеки от этого.
По поручению Рамзана Кадырова, в республике работает специальная комиссия. Она проверяет слова песен, аккомпанемент и другие характеристики номеров. "Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ", - подчеркнул глава Минкультуры.
Власти Чечни стараются сохранить исконно чеченский образ и скромность исполнения песен. Задача артистов заключается не в том, чтобы стать любимцами публики, а в том, чтобы поддержать положительный имидж народа, заключил Дааев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сообщения о преследовании властями Чечни представителей ЛГБТ-сообществ являются частью спланированной информационной атаки, направленной против России.
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