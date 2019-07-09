Сериал "Очень странные дела" побил рекорд Netflix по просмотрам

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Twitter.



По мотивам сериала «Очень странные дела» будет выпущена мобильная игра / Новости от 13.06.2019 16:22

С момента премьеры нового сезона его посмотрели уже более 40 миллионов пользователей. Это больше, чем набирал любой другой фильм или сериал сервиса в течение первых четырех дней. Порядка 18 миллионов пользователей уже досмотрели сезон.

Действие сериала разворачивается в середине 1980-х годов. В первом сезоне главные герои расследуют исчезновение своего друга, затем к ним на помощь приходит девочка по имени Одиннадцать - она обладает сверхъестественными способностями. Второй сезон посвящен попыткам героев вернуться к нормальной жизни после произошедшего.