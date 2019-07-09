Группа "Ласковый май" навсегда отменила концерты в Грузии

Руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин эмоционально прокомментировал " слова подонка Габунии"на своей странице в Инстаграм.

"После слов этого подонка Габунии группа "Ласковый май" пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии" — пишет Андрей Разин. "Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента".

Андрей Разин обратился "ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят".

Несколько дней назад грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что не будет выступать в России из-за того, что она узнала " страшную информацию" о ней. "C 2008 года по 2019 год включительно, весь этот период не прекращалась оккупация, убийства и пытки людей, закрытие границ, тогда как, по моей информации, грузинские власти были открыты для отношений", — сказала она. Катамадзе добавила, что ее решение отказаться от концертов в России "было полно боли", и она готова принять негативную реакцию слушателей.

В ночь с 7 на 8 июля журналист "Рустави-2" — телекомпаниии Михаила Саакашвили, Габуния в прямом эфире своей передачи P.S. полторы минуты матом отзывался о Владимире Путине и его родителях. Нецензурные оскорбления привели к временному отстранению телеведущего "Рустави -2". Ряд грузинских политиков, включая Михаила Саакашвили, назвали монолог Георгия Габуния "неуместной и безвкусной выходкой".

В Госдуме РФ призвали запретить поставки в Россию грузинского вина и воды и денежные переводы в Грузию. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста, начавшиеся после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии на Межпарламентской православной ассамблее. Власти страны пошли на уступки протестующим, поддержав националистов в их оценке России как страны "оккупанта". В ответ Россия закрыла с Грузией прямое авиасообщение.

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