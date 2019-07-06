Американский сервис Netflix решил отказаться от демонстрации табачных изделий в фильмах и сериалах, разрешенных для просмотра детям. Заявление компании приводит телеканал CNN.
Во всех будущих проектах, показ которых не ограничен для детей младше 14 лет (для сериалов) и 13 лет (для фильмов), будет запрещена демонстрация курения обычных и электронных сигарет. Во всех остальных картинах актеры также будут избегать курения. Исключения составят лишь те случаи, когда это "важно для воплощения художественного замысла или передачи культурно-исторического контекста".
Руководство пообещало предупреждать зрителей о том, что в ленте присутствуют сцены употребления табака. "Netflix полностью поддерживает художественное выражение. Но мы также понимаем, что курение опасно и может негативно влиять на молодых людей, если демонстрируется в позитивном ключе", - сказано в заявлении.
Напомним, по данным организации "Инициатива правды", Netflix чаще других сервисов показывает в своих фильмах и сериалах сцены с курением.
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