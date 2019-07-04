Студия Disney сообщила в своем Twitter, что определилась с кандидатурой на роль русалочки Ариэль. К команде проекта присоединились темнокожая 19-летняя RnB-исполнительница Хэлли Бэйли.
Последние несколько месяцев режиссер будущей картины Роб Маршалл проводил кастинги на роль Ариэль. Издание Variety сообщило, что Бэйли с самого начала вызвала у него интерес и была основной претенденткой на роль.
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