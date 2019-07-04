Новую русалочку от Disney сыграет темнокожая певица

Студия Disney сообщила в своем Twitter, что определилась с кандидатурой на роль русалочки Ариэль. К команде проекта присоединились темнокожая 19-летняя RnB-исполнительница Хэлли Бэйли.



История Хейли Болдуин. Телеканал Fashion TV. 30.06.2019 14:30

Последние несколько месяцев режиссер будущей картины Роб Маршалл проводил кастинги на роль Ариэль. Издание Variety сообщило, что Бэйли с самого начала вызвала у него интерес и была основной претенденткой на роль.