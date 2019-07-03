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Катамадзе уличили в выступлении на концерте российской госкомпании

Культура print

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе выступала на мероприятиях, которые организовывали государственные компании России. Ранее артистка заявляла, что никогда не участвовала в концертах, финансируемых российской властью. 


Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России / Новости от 30.06.2019 19:27

Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Росконгресса", Катамадзе выступила на гала-ужине для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия - Африка". Мероприятие прошло в Москве 21 июня. 

"Росконгресс" выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина", - пояснили в пресс-службе фонда и добавили, что в числе других организаторов были Минфин и Российский экспортный центр. 

Напомним, 30 июня Катамадзе заявила о своем отказе от выступлений в России, поскольку считает страну оккупантом. На своей странице в Facebook она написала, что никогда "не предавала Родину" и не участвовала в концертах, финансируемых за счет российских властей. Свое выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня она назвала последним в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что грузинская певица "многого не знает в плане политики" и отметил, что в Кремле согласны объяснить ей все эти вопросы. 

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Темы грузия певица россия концерт катамадзе выступления госкомпания
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