"Алиса" решила провести мировую премьеру своего альбома в Таллине

Знаменитая российская рок-группа "Алиса" проведет мировую премьеру своего очередного альбома в Таллине, столице Эстонии.



Бунтарь русского рока. Лидеру «Алисы» Константину Кинчеву – 60 / Новости от 25.12.2018 11:01

Премьера альбом под названием "Посолонь" состоится 21 сентября текущего года.

Об этом сообщает ERR — эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

Провести мировую премьеру нового альбома в постсоветской республике "Алиса" решила не просто так. Предыдущий концерт группы в столице Эстонии, состоявшийся в сентябре минувшего года, а также выступление на дне города в Нарве 1 июня года текущего музыканты признали одними из самых ярких выступлений группы в рамках тура по случаю ее 35-летия.

Новый альбом, сообщает ERR, будет представлен в обновленном клубе Rock Cafe.