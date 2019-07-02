Знаменитая российская рок-группа "Алиса" проведет мировую премьеру своего очередного альбома в Таллине, столице Эстонии.
Премьера альбом под названием "Посолонь" состоится 21 сентября текущего года.
Об этом сообщает ERR — эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.
Провести мировую премьеру нового альбома в постсоветской республике "Алиса" решила не просто так. Предыдущий концерт группы в столице Эстонии, состоявшийся в сентябре минувшего года, а также выступление на дне города в Нарве 1 июня года текущего музыканты признали одними из самых ярких выступлений группы в рамках тура по случаю ее 35-летия.
Новый альбом, сообщает ERR, будет представлен в обновленном клубе Rock Cafe.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.