Американский писатель Джордж Мартин, по произведению которого сняли "Игру престолов", расстроен негативными высказываниями поклонников сериала по поводу финального сезона.
"Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики. Да, были разногласия, даже вражда, но такого безумия, которое мы видит сейчас в Сети - никогда", - сказал он в интервью газете The Independent.
Напомним, фанаты "Игры престолов", недовольные финальным сезоном сериала, запустили петицию с требованием переснять его. Петиция набрала более одного миллиона подписей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игра престолов" Сансу Старк, раскритиковала петицию с требованием переснять финальный сезон сериала.
По ее мнению, такое требование фанатов является неуважением по отношению к авторам, режиссерам и съемочной группе, которые работали над сериалом более 10 лет. Актриса добавила, что съемки последнего сезона заняли около 11 месяцев.
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