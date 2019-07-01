Джордж Мартин назвал "токсичными" критиков финала "Игры престолов"

Американский писатель Джордж Мартин, по произведению которого сняли "Игру престолов", расстроен негативными высказываниями поклонников сериала по поводу финального сезона.



Переснять финал \"Игры престолов\" требуют разочарованные поклонники

"Интернет стал настолько токсичным, что я перестал узнавать старую культуру фанатов, которые адекватно реагировали на происходящее в мире комиксов или научной фантастики. Да, были разногласия, даже вражда, но такого безумия, которое мы видит сейчас в Сети - никогда", - сказал он в интервью газете The Independent.

Напомним, фанаты "Игры престолов", недовольные финальным сезоном сериала, запустили петицию с требованием переснять его. Петиция набрала более одного миллиона подписей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игра престолов" Сансу Старк, раскритиковала петицию с требованием переснять финальный сезон сериала.

По ее мнению, такое требование фанатов является неуважением по отношению к авторам, режиссерам и съемочной группе, которые работали над сериалом более 10 лет. Актриса добавила, что съемки последнего сезона заняли около 11 месяцев.

Читайте также: Роскомнадзор сообщил об опасности ссылок на новый сезон "Игры престолов"

Звезда "Игры престолов" рассказал главный секрет сериала