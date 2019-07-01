Волшебная история Щелкунчика на сцене РАМТ

Этим летом на сцене Российского Академического Молодежного театра в рамках проекта "Летние балетные сезоны" зрители смогут увидеть знаменитый балет Петра Ильича Чайковского в двух действиях — "Щелкунчик" в исполнении сразу нескольких театров.

Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Чайковский создал не просто балет, а симфоническую поэму о детстве, о взрослении души, о чудесах рождественской ночи, о сражении света и тьмы и о победе любви.

Одна из незабываемых картин этого балета — Вальс снежинок, поставленный Львом Ивановым. "Тут, что ни деталь, то — красота, что ни фигура — то претворение фразы музыкальной — фразы Чайковского! — в хореографический рисунок дивного совершенства.

Так из небольших хороводиков, крестиков, звезд и пересекающихся линий Лев Иванов сложил одно из явлений "Щелкунчика" в гармонии с музыкой Чайковского, представляющей шедевр звукописи в полном смысле этого слова. Балетмейстер ощутил и пережил все ее красоты и передал их на сцене хореографическими полутонами, овеянными тихой поэзией. Танец снежинок почти гениален по своей структуре, сложной на вид, но в сущности азбучно простой в своей основе, как и все вообще, что одухотворено талантом свыше".

В этом году на Летних балетных сезонах свои версии спектакля "Щелкунчик" представят: 13, 19 июля и 2, 3 августа артисты из Театра балета Арт-Да; 12, 19, 24 и 28 августа Национальный классический балет.

Открыть для себя и своих близких искусство балета этим жарким летом, вы сможете, посетив "Летние балетные сезоны" в РАМТе, которые продлятся до 28 августа. С Афишей Сезонов вы можете ознакомиться на сайте ballet-letom.ru.