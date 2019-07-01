Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун снял фильм о событиях на Украине 2014 года с участием Владимира Путина и Виктора Медведчука. Режиссером картины станет американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. "Откровения Украины" станет продолжением фильма "Украина в огне" Оливера Стоуна 2016 года.
Стоун в своем новом фильме пытается узнать, почему на Украине спустя пять лет после революции не наступает мир. Также режиссер старается посмотреть на ситуацию в Украине глазами обычного жителя и узнать, что реально изменилось в жизни украинца за последние пять лет.
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