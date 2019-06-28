Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.
Об этом, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа, сообщил Валерий Карпов, директор Ирбитского музея изобразительных искусств — того самого, где и хранилась "копия" работы знаменитого художника.
По словам Карпова, картина Питера Паульса Рубенса находилась в музее с 1976 года. До этого, отметил директор музея, работа хранилась в Эрмитаже, где считали ее копией.
Несколько лет назад, рассказывает Валерий Карпов, у работников Ирбитского музея появились подозрения о том, что "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса.
Такие догадки у специалистов появились в ходе реставрации картины.
И вот, несколько дней назад, рассказывает Карпов, из Санкт-Петербурга пришло устное уведомление о том, что картина подлинная.
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