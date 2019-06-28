"Копия" картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной

Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.



Картины Рубенса попали под цензуру Facebook / Новости от 25.07.2018 16:54

Об этом, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа, сообщил Валерий Карпов, директор Ирбитского музея изобразительных искусств — того самого, где и хранилась "копия" работы знаменитого художника.

По словам Карпова, картина Питера Паульса Рубенса находилась в музее с 1976 года. До этого, отметил директор музея, работа хранилась в Эрмитаже, где считали ее копией.

Несколько лет назад, рассказывает Валерий Карпов, у работников Ирбитского музея появились подозрения о том, что "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса.

Такие догадки у специалистов появились в ходе реставрации картины.

И вот, несколько дней назад, рассказывает Карпов, из Санкт-Петербурга пришло устное уведомление о том, что картина подлинная.