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Источник Правда.Ру

"Копия" картины Рубенса из уральского музея оказалась подлинной

Культура print

Копия картины Рубенса "Положение во гроб", которая находилась на хранении в одном из музеев Свердловской области, оказалась оригиналом.


Картины Рубенса попали под цензуру Facebook / Новости от 25.07.2018 16:54

Об этом, сославшись на заключение экспертов Эрмитажа, сообщил Валерий Карпов, директор Ирбитского музея изобразительных искусств — того самого, где и хранилась "копия" работы знаменитого художника.

По словам Карпова, картина Питера Паульса Рубенса находилась в музее с 1976 года. До этого, отметил директор музея, работа хранилась в Эрмитаже, где считали ее копией.

Несколько лет назад, рассказывает Валерий Карпов, у работников Ирбитского музея появились подозрения о том, что "Положение во гроб" является подлинной работой Рубенса.

Такие догадки у специалистов появились в ходе реставрации картины.

И вот, несколько дней назад, рассказывает Карпов, из Санкт-Петербурга пришло устное уведомление о том, что картина подлинная.

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Темы музей рубенс картина культура свердловская область
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