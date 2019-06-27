Сотрудник оркестра им. Е.Ф. Светланова разложил ноты перед выступлением пианиста из Китая в обратном порядке Ань Тяньсю . Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского. Из-за грубой ошибки пианист начал играть не то произведение, но смог перестроиться в процессе исполнения.
Несмотря на старания пианиста, его выступление было испорчено. Администрация конкурса предложила китайскому участнику повторить выступление, но он отказался. Сотрудника, который допустил ошибку, отстранили от работы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ведущий международного конкурса "Евровидение" перепутал имя участницы от Российской Федерации.
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