Рок-опера "Преступление и наказание": закрытие театрального сезона

Московский театр мюзикла закрывает театральный сезон 2018/2019 рок-оперой Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание".

Масштабное сценическое воплощение программного романа Достоевского увидело уже свыше 150 тысяч зрителей — спектакль сыграли 137 раз. Современное прочтение классического произведения режиссером-постановщиком Андреем Кончаловским переносит героев романа в Петербург конца ХХ века, где их, так же как и во времена Достоевского, мучают проблемы степени человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга.

"Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского мастерства, - говорит о постановке Андрей Кончаловский, — тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта — актерского, музыкального, хореографического".

Особую зрелищность спектаклю придают масштабные декорации и визуальные технологии, инновационные для российского театра. На глазах у зрителей стены-трансформеры превращаются в городские улицы, тоннель метро, квартирки Раскольникова и Сони. На движущиеся стены проецируется динамичное изображение с 12 проекторов: до настоящего момента эта сложная мультимедийная технология использовалась только для постановки больших шоу, таких, например, как концерты мирового тура Мадонны или спектакли Cirque du Soleil.

В спектакле заняты артисты Станислав Беляев, Денис Котельников, Александр Казьмин, Александр Бобров, Мария Биорк, Галина Безрук, Александр Маракулин, Евгений Вальц, Ефим Шифрин, Владимир Ябчаник, Максим Заусалин, Антон Дёров, Антон Аносов.

Премьера рок-оперы в 2016 году была приурочена к 150-летию выхода романа. А в апреле 2017 года спектакль стал дважды-обладателем главной национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинациях "Лучшая женская роль" (Мария Биорк, Соня) и "Работа композитора в музыкальном театре" (Эдуард Артемьев). В блоке, завершающем текущий театральный сезон, "Преступление и наказание", отметит юбилей — 6 июля 2019 г. рок-опера будет сыграна в 150-й раз.

"Преступление и наказание"

Музыка Эдуарда Артемьева

Постановка Андрея Кончаловкого

Московский театр мюзикла

Пушкинская пл., 2.

22 июня — 7 июля 2019 г.

Билеты от 500 руб. на сайте Московского театра мюзикла