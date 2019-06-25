В Нью-Йорке прошел показ пьесы "Расследование: Поиск правды в десяти актах", посвященной докладу специального прокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Как уточняет американская газета The New York Post, в мероприятии приняли участие знаменитые голливудские актеры. Среди них Марк Хэмилл, Алисса Милано и Сигурни Уивер. Автором произведения стал сценарист Роберт Шенккан.
Трансляция пьесы была доступна на официальном сайте американской юридической организации Law Works.
Ранее актеры Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, а также писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.