В Нью-Йорке разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера

В Нью-Йорке прошел показ пьесы "Расследование: Поиск правды в десяти актах", посвященной докладу специального прокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.



В США издадут доклад Мюллера отдельной книгой / Новости от 19.04.2019 06:46

Как уточняет американская газета The New York Post, в мероприятии приняли участие знаменитые голливудские актеры. Среди них Марк Хэмилл, Алисса Милано и Сигурни Уивер. Автором произведения стал сценарист Роберт Шенккан.

Трансляция пьесы была доступна на официальном сайте американской юридической организации Law Works.

Ранее актеры Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, а также писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией.