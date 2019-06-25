СМИ сообщили о начале работ над четвертым фильмом "Матрица"

В США началась работы над четвертым фильмом "Матрица". Об этом сообщает издание Francetvinfo со ссылкой на американские источники.



Культовый фильм «Матрица» получит продолжение / Новости от 11.05.2019 06:31

По информации журналистов, съемки нового проекта предположительно начнутся в Чикаго в 2020 году. Роль Нео в картине сыграет не Киану Ривз, а актер Майкл Б. Джордан, известный по фильмам "Черная пантера" и "Крид".

Информации о том, каким именно будет продолжение франшизы на данный момент нет. Снимать продолжение "Матрицы" будут сестры Вачовски, сценаристом выступит Зак Пенн, известный по фильмам "Невероятный Халк" и "Первому игроку приготовиться".