Вышла в свет книга "Слово как оружие" - сборник лучших работ покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины

Увидела свет книга "Слово как оружие" — произведение, посвященное 50-летию со дня рождения известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины.



Убит Олесь Бузина

В книгу вошли около двух сотен статей Бузины. Все они публиковались в украинских изданиях "Киевские ведомости", "2000" или же "Сегодня".

Предисловие к сборнику лучших работ именитого журналиста написали его мать Валентина Павловна Бузина и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, что Олесь Бузина был застрелен из пистолета в апреле 2015 года около своего дома по адресу Дегтяревская улица, 58. Убийцами были двое неизвестных в масках.

Через несколько месяцев преступники были задержаны. Все они оказались активистами ультраправого движения.

Отметим, что Олесь Бузина придерживался взгляда о триединстве русского народа — так называемых малоросов, белорусов и великоросов. Сам журналист называл себя и украинцем, и русским.

В то же время Бузина поддерживал федерализацию Украины, независимость постсоветской республики и двуязычие украинской культуры.

Журналист также заявлял, что "свидомые" жители Украины "озабочены" не созданием украинской культуры, а уничтожением культуры русской.

К "оранжевой революции" Олесь Бузина относился крайне негативно и никогда ее не поддерживал.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала об убийстве Олеся Бузины.

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