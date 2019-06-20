В Северной Ирландии стартовали съемки приквела "Игры престолов". Проект получил рабочее название "Долгая ночь".
Как уточняет телеканал CNN, создатели сериала на прошлой неделе оборудовали место для стрельбы, которое находится в провинции Белфаст.
В свою очередь сотрудники HBO никак не прокомментировали эту информацию. Известно, что сценарий к приквелу написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая станет исполнительным продюсером проекта.
Действия "Долгой ночи" разворачиваются за тысячу лет до событий оригинальной "Игры престолов". В сериале не будет Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. Приквел будет посвящен тому времени, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США появилась петиция к HBO от фанатов сериала "Игра престолов". Зрители требуют переснять последний сезон сериала, поскольку он был снят не на основе оригинальной истории "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.
Поклонники сериала обращают внимание на ужасно отснятую битву за Винтерфелл, которая была снята в полной темноте, а также на большое количество киноляпов, вроде стаканчика Starbucks.
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