В Северной Ирландии приступили к съемкам приквела "Игры престолов"

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела "Игры престолов". Проект получил рабочее название "Долгая ночь".



Фанаты раскритиковали финал «Игры престолов» / Новости от 20.05.2019 06:53

Как уточняет телеканал CNN, создатели сериала на прошлой неделе оборудовали место для стрельбы, которое находится в провинции Белфаст.

В свою очередь сотрудники HBO никак не прокомментировали эту информацию. Известно, что сценарий к приквелу написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая станет исполнительным продюсером проекта.

Действия "Долгой ночи" разворачиваются за тысячу лет до событий оригинальной "Игры престолов". В сериале не будет Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. Приквел будет посвящен тому времени, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США появилась петиция к HBO от фанатов сериала "Игра престолов". Зрители требуют переснять последний сезон сериала, поскольку он был снят не на основе оригинальной истории "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.

Поклонники сериала обращают внимание на ужасно отснятую битву за Винтерфелл, которая была снята в полной темноте, а также на большое количество киноляпов, вроде стаканчика Starbucks.

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