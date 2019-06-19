Российская певица Монеточка пожаловалась на частые обмороки из-за вегетососудистой дистонии (ВСД). Об этом 21-летняя артистка написала на своей странице в Instagram.
"У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимание на проблему. У меня сейчас случаются обморочные состояния. Не забивайте на это заболевание, иначе будете, как я в 21 год, ощущать себя столетней бабушкой", - поделилась певица со своими подписчиками.
По словам специалистов, подобный диагноз не ставится во многих странах мира, поскольку печень симптомов позволяет отнести ВСД почти к любой болезни. Достаточно часто такой диагноз объясняется депрессией и паническими расстройствами.
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