Пользователи социальных сетей раскритиковали изменения во внешности певицы Юлии Чичериной после переезда в Луганскую народную республику (ЛНР).
Фотографии из Луганска Чичерина регулярно выкладывает на своих страницах в Instagram и во "ВКонтакте". На большинстве снимков певица коротко подстрижена и позирует в форме с оружием в руках.
Многим пользователям не понравились короткие волосы артистки и излишне мужественный вид, некоторые отметили ее сходство с актером Иваном Охлобыстиным.
"Охлобыстин тебе не родственник?", - написал один из комментаторов. "А я подумал, что Охлобыстин прическу поменял", - отметил другой.
Подписчики также добавляли, что певице не следует фотографироваться с оружием. "Милая Юля, лучше просто гитара", - пожелал один из пользователей. "Юль, не забывай, что ты человек! Оружие в твоих руках", - посоветовал другой комментатор.
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