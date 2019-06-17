Пользователи соцсетей удивились сходству Чичериной с Охлобыстиным

Пользователи социальных сетей раскритиковали изменения во внешности певицы Юлии Чичериной после переезда в Луганскую народную республику (ЛНР).



Юлия Чичерина спустилась в шахту Донецка: «Я добыла сама 50 килограмм угля! Теперь я понимаю, почему в Донбассе такой мужественный народ» / Новости от 12.06.2019 14:35

Фотографии из Луганска Чичерина регулярно выкладывает на своих страницах в Instagram и во "ВКонтакте". На большинстве снимков певица коротко подстрижена и позирует в форме с оружием в руках.

Многим пользователям не понравились короткие волосы артистки и излишне мужественный вид, некоторые отметили ее сходство с актером Иваном Охлобыстиным.

"Охлобыстин тебе не родственник?", - написал один из комментаторов. "А я подумал, что Охлобыстин прическу поменял", - отметил другой.

Подписчики также добавляли, что певице не следует фотографироваться с оружием. "Милая Юля, лучше просто гитара", - пожелал один из пользователей. "Юль, не забывай, что ты человек! Оружие в твоих руках", - посоветовал другой комментатор.

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