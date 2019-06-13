"Коммунисты России" требуют запретить сериал "Чернобыль" от HBO

Партия "Коммунисты России" требуют запретить в стране показ американского сериала "Чернобыль" от телерадиокомпании HBO. Члены партии возмущены тем, что в сериале "демонизируют" советскую власть.



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Более того, коммунисты требуют возбудить уголовное дело о клевете против режиссера и сценариста сериала. По мнению членов партии, трагедия на Чернобыльской АЭС стала объектом идеологической манипуляции. Соответствующее обращение было направлено в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к просмотру сериала на всех российских площадках.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему сериал "Чернобыль" не понравился псевдопатриотам.

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