Партия "Коммунисты России" требуют запретить в стране показ американского сериала "Чернобыль" от телерадиокомпании HBO. Члены партии возмущены тем, что в сериале "демонизируют" советскую власть.
Более того, коммунисты требуют возбудить уголовное дело о клевете против режиссера и сценариста сериала. По мнению членов партии, трагедия на Чернобыльской АЭС стала объектом идеологической манипуляции. Соответствующее обращение было направлено в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к просмотру сериала на всех российских площадках.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему сериал "Чернобыль" не понравился псевдопатриотам.
Читайте также:
Сериал "Чернобыль" обогнал "Игру престолов" по популярности
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.