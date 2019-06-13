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Мультсериал "Ну, погоди!" пользовался популярностью у заключенных

Культура print

Вячеславу Котеночкину, режиссеру мультфильма "Ну, погоди!" присылали очень много писем из тюрем.


Ну, погоди! - Сезон 1 - Серия 1 - Первый выпуск

Об этом агентству новостей "Говорит Москва" рассказал соавтор мультипликационного проекта Владимир Тарасов.

Как-то раз, указал Тарасов, выступая по телевидению, Котеночкин предложил зрителям отправить ему пожелания о последующих похождениях главных персонажей "Ну, погоди!". Многие из пришедших писем были отправлены из мест лишения свободы, вспоминает Тарасов.

Арестанты, указывает он, рисовали целые сюжеты со знаменитыми персонажами "Ну, погоди!".

Среди них были оригинальные и смешные идеи, признает мультипликатор.

Такая популярность мультфильма объясняется тем, что он "ухитрился очень точно попасть в менталитет русского народа", считает Тарасов.

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Темы тюрьма мультик
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