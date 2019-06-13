Проект "Летние балетные сезоны" в РАМТе открыт

Когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, на культурной карте Москвы стартует уникальный балетный марафон — "Летние балетные сезоны" в РАМТе!

В этом году традиционные Сезоны пройдут в 19-й раз и представят 10 спектаклей мирового балета. Ежедневно в течение двух месяцев, с 1 июля по 28 августа, на сцене РАМТа встречайте три балета Петра Чайковского — "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Белоснежка и семь гномов" по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм композитора Богдана Павловского и "Эсмеральда" Цезаря Пуни.

По традиции, Сезоны откроет легендарный балет Чайковского "Лебединое озеро" — 1 и 2 июля историю любви принцессы Одетты расскажет Самарский Академический театр под руководством Юрия Бурлака.

Также в этом году на сцене РАМТа выступят артисты Театра балета ART-да, труппа Национального классического балета, и по уже сложившейся традиции в Сезонах примут участие солисты парижской "Опера Гарнье" (современное название Grand Opéra) — молодые, но уже известные солисты Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер.

Сайт: ballet-letom.ru

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