Национальное шоу России "Кострома" снова в Москве

Ежедневно с 15 июня по 15 сентября в Театре "Русская песня" Национальное шоу России "Кострома" продолжит свое увлекательное знакомство московских зрителей с многонациональной культурой нашей страны.

На протяжении 14 лет (с 2005 года) зрители становятся свидетелями уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о ее героях, незыблемых традициях и сказочных былинах. Сквозь сценические воплощения можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет. Словно вид из окна сменяются просторы страны от кавказских гор до азиатских степей, Северного Ледовитого океана и Черного моря, красавицы реки Волги и могучего Енисея.

Зрителей ждет масштабное шоу с участием 50 артистов на сцене, с 600 уникальными костюмами, 300 предметами реквизита, 17 сценическими перевоплощениями, семью сменами декораций, а также с использованием виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью художественным руководителем и главным балетмейстером РНБК, заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Царенко. Фонограммы для Национального шоу России "Кострома" записаны Государственным национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н. П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина. Кстати, фонограмма к номеру "Легенды Севера" записана на основе оригинального исполнения песен, горлового пения и подражательных звуков животным и птицам Олит Тевлянаут.

Сайт: nationalrussianshow.ru

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