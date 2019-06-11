Спилберг пишет сценарий сериала, доступного для просмотра только ночью

Американский сценарист и продюсер Стивен Спилберг решил написать сценарий нового сериала ужасов, посмотреть который можно будет лишь ночью. Об этом заявил создатель стримингового сервиса Quibi Джеффри Катценберг.



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"Ко мне пришел Стивен Спилберг и сказал: "У меня есть очень страшная история, которую я хочу воплотить", - сказал в интервью изданию Variety.

По словам Катценберга, проект будет называться Spielberg's After Dark. На данный момент Спилберг написал пять серий, всего в сериале будет от 10 до 12 эпизодов.

По просьбе сценариста, сериал будет доступен пользователям только после полуночи, а с восходом солнца возможность просмотра закроется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после показа заключительной пятой части сериала "Чернобыль" от телевизионной сети HBO, пользователи соцсетей начали обсуждать грубые киноляпы. Большинство несоответствий зрители обнаруживают в декорациях сериала.

Есть и те, кто призывают не обращать внимания на малейшие исторические несоответствия, а вникнуть в суть проблемы, которую хотели осветить авторы картины. Заключительная серия сериала получила от сайта IMDB рекордную оценку - 9,9.

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