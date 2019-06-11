Бесследно пропавшую картину да Винчи нашли у наследного принца Саудовской Аравии

Картина знаменитого Леонардо да Винчи "Спаситель мира", некоторое время считавшаяся пропавшей, внезапно нашлась.



500 лет назад умер Леонардо да Винчи, но его загадки остались / Новости от 02.05.2019 18:35

Об этом сообщает издание Artnet.

Согласно предоставленной информации, полотно хранится на яхте Мухаммеда ибн Салмана — наследного принца Саудовской Аравии.

В 2017 году, напоминает Artnet, картина "Спаситель мира", принадлежавшая тогда российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, была продана на аукционе за 450 миллионов долларов.

Произведение Леонардо да Винчи стало самой дорогой художественной работой, когда-либо проданной на аукционах.

Покупатель "Спасителя мира" пожелал остаться анонимным. Позже, правда, в средствах массовой информации появилась новость о том, что картина Леонардо да Винчи якобы пополнит постоянную коллекцию нового музея, получившего название "Лувр Абу-Даби".

"Спаситель мира", пишет Artnet, перекочует с яхты наследного принца Саудовской Аравии в город Аль-Ула, когда в нем завершится строительство культурного центра.

Отметим, что произойдет это нескоро — на сегодняшний проект находится в стадии разработки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Лондоне за $11,7 млн продали картину Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".

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