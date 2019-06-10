Мастера мирового исполнительского искусства дадут концерт в Третьяковской галерее

14 июня 2019 года в Зале Врубеля Государственной Третьяковской галереи состоится вечер камерной музыки с участием выдающихся исполнителей из Израиля, Италии и России.

Этот концерт является заключительным в ежегодном музыкально-образовательном проекте "Мастера мирового исполнительского искусства — молодым талантам России", призванный укрепить культурное сотрудничество и объединить исполнительские традиции мировых музыкальных держав.

"В рамках нашего традиционного сотрудничества с "Газпромом", представилась возможность пригласить выдающегося израильского скрипача Яира Клесса (Yair Kless) и знаменитого итальянского флейтиста Клаудио Монтафия (Claudio Montafia) в Москву для выступления на финальном концерте нашего проекта, проходившего в течение концертного сезона 2018-2019, — рассказывает пианист и руководитель Трио имени Рахманинова Виктор Ямпольский. — В Москве прозвучат шедевры камерной музыки Моцарта, Вебера и Мендельсона. Надеемся, что этот концерт станет значительным событием в музыкальной жизни столицы".

Музыкально-образовательный проект "Мастера мирового исполнительского искусства — молодым талантам России" проходит уже в седьмой раз: с сентября 2018 по июнь 2019 годов в разных городах России, от Астрахани до Владивостока, проводятся концерты с участием ведущих исполнителей-педагогов из России, Италии, Швейцарии, Германии, Израиля и Австрии. Наряду с выступлениями студенты и педагоги региональных музыкальных учебных заведений участвуют в мастер-классах.

Проект проходит при поддержке ПАО "Газпром".

Программа концерта:

Вольфганг Амадей Моцарт — Соната си-бемоль мажор для скрипки и фортепиано, KV 378.

Карл Мария Вебер — Трио для флейты, виолончели и фортепиано соль минор, соч. 63.

Феликс Мендельсон-Бартольди — Трио ре минор для фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 49.

Начало концерта в 19:00.

Адрес: Лаврушинский переулок, дом 10, зал Врубеля.