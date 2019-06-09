Пресс-секретарь музыкальной группы "Машина времени" Антон Чернин рассказал о том, что группа не будет принимать участие в сборном концерте под стенами Кремля на День России 12 июня. Подробности отмены выступления Чернин не сообщил, но рассказал, что это произошло по инициативе компании "Арс".
Ранее об отмене выступления группы "Машина времени" на Красной площади сообщал ее лидер Андрей Макаревич. Он написал в Facebook, что фанаты могут не ждать появления группы на концерте посвященном Дню России, поскольку "кто-то кому-то позвонил".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрей Макаревич неоднократно высказывал критику по поводу присоединения Крымского полуострова к России.
Читайте также:
Макаревич отказался извиняться перед россиянами за "дебилов"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Дело Ивана Голунова показательно по нескольким моментам
Каким будет мир в ближайшие годы? Присоединит ли Россия к себе Белоруссию и что будет делать с Зеленским? Как Пекин и Москва будут управлять планетой?
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.