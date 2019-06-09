Группа "Машина времени" не выступит на концерте в День России на Красной площади

Пресс-секретарь музыкальной группы "Машина времени" Антон Чернин рассказал о том, что группа не будет принимать участие в сборном концерте под стенами Кремля на День России 12 июня. Подробности отмены выступления Чернин не сообщил, но рассказал, что это произошло по инициативе компании "Арс".



Живой концерт группы \"Машина Времени\" (#live Авторадио)

Ранее об отмене выступления группы "Машина времени" на Красной площади сообщал ее лидер Андрей Макаревич. Он написал в Facebook, что фанаты могут не ждать появления группы на концерте посвященном Дню России, поскольку "кто-то кому-то позвонил".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрей Макаревич неоднократно высказывал критику по поводу присоединения Крымского полуострова к России.

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