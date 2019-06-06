"Что достигли - это напугать народ": ликвидаторы о сериале "Чернобыль" от НВО

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС прокомментировали один из самых успешных сериалов за последние годы - "Чернобыль".



Сериал «Чернобыль» - фильм о спасении шкур, а не душ / Новости от 27.05.2019 21:43

Как рассказал в интервью радиостанции Sputnik работавший на станции главным инженером третьей смены Управления строительством №605 Лев Бочаров, создателям сериала так и не удалось показать подвиг советского народа.

"Что достигли в этом фильме? Это напугать народ! Они хотели показать - тот страх, ужас - это действительно надо было сделать", - пояснил он.

Он добавил, что сериал дает толчок и представление о том, что это была за авария, поскольку "так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция".

По словам председателя союза "Чернобыль" Владимира Монахова, многие события в картине искажены. Значительным изменениям подверглись образы советских политиков, чиновников и ученых. Многие важны фигуры тех событий, напротив, не было упомянуты. Не совсем корректно режиссеры сериала передали поведение людей в высокорадиоактивной зоне рядом со станцией.

"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" бьет рекорды популярности культовой "Игры престолов". Положительные отзывы о новой ленте оставили 95% кинокритиков, тогда как подошедшая к концу "Игра престолов" получила только 91%.

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