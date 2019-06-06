Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС прокомментировали один из самых успешных сериалов за последние годы - "Чернобыль".
Как рассказал в интервью радиостанции Sputnik работавший на станции главным инженером третьей смены Управления строительством №605 Лев Бочаров, создателям сериала так и не удалось показать подвиг советского народа.
"Что достигли в этом фильме? Это напугать народ! Они хотели показать - тот страх, ужас - это действительно надо было сделать", - пояснил он.
Он добавил, что сериал дает толчок и представление о том, что это была за авария, поскольку "так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция".
По словам председателя союза "Чернобыль" Владимира Монахова, многие события в картине искажены. Значительным изменениям подверглись образы советских политиков, чиновников и ученых. Многие важны фигуры тех событий, напротив, не было упомянуты. Не совсем корректно режиссеры сериала передали поведение людей в высокорадиоактивной зоне рядом со станцией.
"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - заключил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" бьет рекорды популярности культовой "Игры престолов". Положительные отзывы о новой ленте оставили 95% кинокритиков, тогда как подошедшая к концу "Игра престолов" получила только 91%.
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