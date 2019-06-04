Пользователи соцсетей обсуждают грубые киноляпы сериала "Чернобыль" от HBO

После показа заключительной пятой части сериала "Чернобыль" от телевизионной сети HBO, пользователи соцсетей начали обсуждать грубые киноляпы. Большинство несоответствий зрители обнаруживают в декорациях сериала.



Сказка - ложь: почему «Чернобыль» от HBO разочаровал ликвидаторов аварии / Новости от 02.06.2019 19:14

Примечательно, что действие картины происходит в 1986 году, однако в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, который был сооружен в 2011 году. Также зрители сериала ссылаются на современную отделку домов с использованием пластика, сайдинга и современных стеклопакетов, которых не было в СССР.

Есть и те, кто призывают не обращать внимания на малейшие исторические несоответствия, а вникнуть в суть проблемы, которую хотели осветить авторы картины. Заключительная серия сериала получила от сайта IMDB рекордную оценку - 9,9.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что многие ликвидаторы назвали сериал "Чернобыль" от HBO правдивым.

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