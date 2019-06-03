Картина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью" продали на торгах за 9,3 миллиона евро или 11,7 миллионов долларов.
Об этом сообщили в аукционном доме Christie's в Лондоне, Великобритания.
Специалисты отметили, что "Натюрморт с сиренью" стал самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства.
Напомним, что картина была написана в 1928 году — на самом пике карьеры Петрова-Водкина. Искусствоведы считают, что "Натюрморт с сиренью" предвосхитил появление натюрморта "Черемуха в стакане" — наиболее известной работы советского и русского живописца.
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