В Лондоне за $11,7 млн продали картину Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью"

Картина Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью" продали на торгах за 9,3 миллиона евро или 11,7 миллионов долларов.



На картине Петрова-Водкина нашли портрет Пушкина / Новости от 18.12.2018 16:14

Об этом сообщили в аукционном доме Christie's в Лондоне, Великобритания.

Специалисты отметили, что "Натюрморт с сиренью" стал самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства.

Напомним, что картина была написана в 1928 году — на самом пике карьеры Петрова-Водкина. Искусствоведы считают, что "Натюрморт с сиренью" предвосхитил появление натюрморта "Черемуха в стакане" — наиболее известной работы советского и русского живописца.