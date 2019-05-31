Министерство культуры России не рекомендовало удалять сцены из фильма о британском певце и композиторе Элтоне Джоне "Рокетмен". Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - отметили в министерстве.
Как заявили в компании "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, из фильма были удалены ряд сцен сексуального характера, а также моменты, связанные с употреблением наркотиков.
"Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации", - заявили в пресс-службе прокатчика, передает агентство "РИА Новости".
Биографический фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" посвящен жизни Элтона Джона. В российском прокате картина появится с 6 июня. Главную роль в фильме исполняет актер Тэрон Эджертон.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство культуры Российской Федерации хочет повысить статус, авторитет и качество отечественного кино. Да вот только способы, которыми хочет добиться этого российское ведомство, вызывают серьезные опасения.
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