Американское музыкальное здание 24/7 Wall Street подготовило список из ста лучших песен всех времен и народов. Лучшей песней была признана композиция Yesterday британской группы The Beatles.
Эксперты издания пояснили, что это песня продержалась во главе чарта Billboard Hot 100 более 11 недель, на нее записано около 665 кавер-версий.
На втором месте идет песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, а замыкает тройку лидеров композиция Rolling In The Deep британской певицы Adele. В топ-пять вошла песня Hey Jude (The Beatles) и All Of Me американского певца Джона Ледженда.
В десятки лучших вошли песни Bad Romance (Lady Gaga), Satisfaction (The Rolling Stones), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles), а также Ain't No Sunshine за авторством американского певца Билла Уизерса.
При составлении рейтинга учитывались позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество кавер-версий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным "Левада-центра", около 70% жителей России предпочитают слушать советскую и российскую поп-музыку. Любимым музыкальным исполнителем, по результатам опроса, оказался Филипп Киркоров. За ним следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет в качестве любимых исполнителей чаще всего указывали Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.
Читайте также: Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.