24/7 Wall Street составило список 100 лучших песен всех времен

Американское музыкальное здание 24/7 Wall Street подготовило список из ста лучших песен всех времен и народов. Лучшей песней была признана композиция Yesterday британской группы The Beatles.



Эксперты издания пояснили, что это песня продержалась во главе чарта Billboard Hot 100 более 11 недель, на нее записано около 665 кавер-версий.

На втором месте идет песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, а замыкает тройку лидеров композиция Rolling In The Deep британской певицы Adele. В топ-пять вошла песня Hey Jude (The Beatles) и All Of Me американского певца Джона Ледженда.

В десятки лучших вошли песни Bad Romance (Lady Gaga), Satisfaction (The Rolling Stones), Bohemian Rhapsody (The Queen), Let It Be (The Beatles), а также Ain't No Sunshine за авторством американского певца Билла Уизерса.

При составлении рейтинга учитывались позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество кавер-версий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным "Левада-центра", около 70% жителей России предпочитают слушать советскую и российскую поп-музыку. Любимым музыкальным исполнителем, по результатам опроса, оказался Филипп Киркоров. За ним следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет в качестве любимых исполнителей чаще всего указывали Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.

