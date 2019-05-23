В восьми сезонах сериала "Игра престолов" создатели показали смерть 6 887 персонажей.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Авторы материала создали рейтинг наиболее "кровожадных" героев популярной телесаги.
Выяснилось, что больше всего людей, животных и белых ходоков убил дракон Дрогон. На его счету, сообщает The Washington Post, 1426 персонажей.
На втором месте рейтинга оказалась Арья Старк. Девушка погубила 1278 персонажей.
Замыкает тройку лидеров дракон Рейгар, который убил 273 персонажа "Игры престолов".
Четвертое и пятое места списка заняли Серсея Ланнистер и Джон Сноу. Они убили по 199 и 112 персонажей соответственно.
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