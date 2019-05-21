Трансляцию финала международного песенного конкурса "Евровидение" на федеральном телеканале "Россия-1" посмотрели более 3,2 миллионов россиян.
Об этом сообщает компания Mediascore.
В 2018-м году, например, финал "Евровидения" посмотрели лишь полтора миллиона человек. В 2016-м же аудитория составила порядка 6 миллионов человек.
Напомним, что финал "Евровидения" прошел в Тель-Авиве. Победу в престижном песенном конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял певец из Италии Алессандро Махмуд. Российский певец Сергей Лазарев по итогам голосования оказался на третьем месте.
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