Финал "Евровидения-2019" посмотрели почти 1 миллион москвичей

По данным компании Mediascope, финал конкурса "Евровидение-2019" посмотрели 956,6, тысяч жителей Москвы. Пресс-служба компании отмечает, что количество зрителей из Москвы увеличилось в 2019 году в два раза по сравнению с 2018 годом.



«Евровидение – 2019» официально открылось в Тель-Авиве / Новости от 13.05.2019 00:23

Согласно статистике около полумиллиона москвичей посмотрели финал конкурса с помощью телевизионной трансляции, которую в этом году проводил телеканал "Россия 1".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что итоги конкурса "Евровидение-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем. Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса, которое гласит, что исполнитель должен выступать с песней из своего репертуара. Заявленная на конкурс композиция не должна быть исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

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