Финал "Евровидения-2019" посмотрели почти 1 миллион москвичей

По данным компании Mediascope, финал конкурса "Евровидение-2019" посмотрели 956,6, тысяч жителей Москвы. Пресс-служба компании отмечает, что количество зрителей из Москвы увеличилось в 2019 году в два раза по сравнению с 2018 годом.
Согласно статистике около полумиллиона москвичей посмотрели финал конкурса с помощью телевизионной трансляции, которую в этом году проводил телеканал "Россия 1".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что итоги конкурса "Евровидение-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем. Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса, которое гласит, что исполнитель должен выступать с песней из своего репертуара. Заявленная на конкурс композиция не должна быть исполнена до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.
Читайте также:
Лазарев занял третье место в "Евровидении-2019"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.