Порядка 10 млн американцев не пойдут на работу из-за последней серии "Игры престолов"

Больше десяти миллионов жителей Соединенных Штатов Америки не собираются в понедельник идти на работу, чтобы посмотреть последнюю серию "Игры Престолов".
Об этом, ссылаясь на Институт трудовых ресурсов в Кроносе, сообщает финансовый веб-сайт MarketWatch.
Три миллиона человек же выйдут в понедельник на работу с опозданием. Еще столько же планируют работать удаленно.
Согласно предоставленной информации, американская экономика из-за этого может потерять порядка трех миллиардов долларов.
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