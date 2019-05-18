Порядка 10 млн американцев не пойдут на работу из-за последней серии "Игры престолов"

Больше десяти миллионов жителей Соединенных Штатов Америки не собираются в понедельник идти на работу, чтобы посмотреть последнюю серию "Игры Престолов".



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Об этом, ссылаясь на Институт трудовых ресурсов в Кроносе, сообщает финансовый веб-сайт MarketWatch.

Три миллиона человек же выйдут в понедельник на работу с опозданием. Еще столько же планируют работать удаленно.

Согласно предоставленной информации, американская экономика из-за этого может потерять порядка трех миллиардов долларов.