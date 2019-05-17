Немецкая группа Rammstein выпустила новый альбом

Всемирно известная немецкая метал-группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом.
Об этом музыканты сообщили в официальном аккаунте группы в Instagram.
Название альбома совпадает с названием группы.
Отметим, что новый альбом является седьмым студийным альбомом Rammstein.
За всю карьеру немецкая метал-группа, возглавляемая небезызвестным Тиллем Линдеманном, продала порядка 40 миллионов копий своих альбомов.
Фото: People.
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