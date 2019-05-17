Немецкая группа Rammstein выпустила новый альбом

Всемирно известная немецкая метал-группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом.



В сети появился новый клип Rammstein на песню «Deutschland» / Новости от 28.03.2019 22:21

Об этом музыканты сообщили в официальном аккаунте группы в Instagram.

Название альбома совпадает с названием группы.

Отметим, что новый альбом является седьмым студийным альбомом Rammstein.

За всю карьеру немецкая метал-группа, возглавляемая небезызвестным Тиллем Линдеманном, продала порядка 40 миллионов копий своих альбомов.

Фото: People.