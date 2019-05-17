Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" приостановлены

Выход очередного, седьмого сезона популярного телесериала "Сваты" оказался под угрозой.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Так, например, пишет Joinfo, съемки были приостановлены после отснятой пятой серии.
Как пишут авторы материала, причиной откладывания съемок стало желание сценаристов поменять сюжетную линию из-за разрыва между сезонами в пять лет.
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