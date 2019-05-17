Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон является главным претендентом на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Об этом сообщает американский еженедельник Variety.
Выход нового полнометражного фильма о Бэтмене, напоминают средства массовой информации, намечен на 25 июня 2021 года.
Примечательно, что 32-летний Роберт Паттинсон может стать сам молодым Бэтменом за всю историю фильмов о супергерое.
Отметим, что эту роль исполняли актеры Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек.
Напомним, что всемирную известность Роберту Паттинсону принесла одна из главных ролей в популярной серии фильмов о вампирах "Сумерки".
Фото: кадр из фильма "Сумерки".
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