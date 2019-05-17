Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон является главным претендентом на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.



Вышел русский трейлер фильма «Высшее общество» с Паттинсоном / Новости от 12.03.2019 13:36

Об этом сообщает американский еженедельник Variety.

Выход нового полнометражного фильма о Бэтмене, напоминают средства массовой информации, намечен на 25 июня 2021 года.

Примечательно, что 32-летний Роберт Паттинсон может стать сам молодым Бэтменом за всю историю фильмов о супергерое.

Отметим, что эту роль исполняли актеры Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек.

Напомним, что всемирную известность Роберту Паттинсону принесла одна из главных ролей в популярной серии фильмов о вампирах "Сумерки".

Фото: кадр из фильма "Сумерки".