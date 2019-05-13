Букмекеры не включили Лазарева в тройку фаворитов "Евровидения-2019"

Сразу после открытия музыкального конкурса "Евровидение-2019" букмекеры огласили фаворитов. Сергей Лазарев, который представляет на конкурсе Российскую Федерацию, не вошел в тройку лидеров.
Согласно прогнозам первое место займет Дункан Лоуренс с песней Arcade, который представляет Нидерланды. Предположительно, второе место займет Швеция, а третье место - Франция. Сергей Лазарев, которого ранее рассматривали как фаворита конкурса, занял четвертую позицию.
Напомним, "Правда.ру" рассказывала о том, что в Тель-Авиве прошла церемония открытия "Евровидения-2019".
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