Да Винчи не смог закончить "Мону Лизу" из-за "когтистой руки"

Завершить работу над легендарной картиной "Мона Лиза" Леонардо да Винчи не смог из-за проблем со здоровьем. Но причина ухудшившегося самочувствия гения кроется не в инсульте, как считалось ранее.
Ученый, художник и изобретатель страдал от "когтистой руки" — дисфункции кисти, вызванной повреждением локтевого нерва.
Об этом сообщает издание Ars Technica.
Ранее, сообщают авторы материала, предполагалось, что рука Леонардо да Винчи бездействовала из-за пережитого им инсульта. Также считалось, что он страдал от контрактуры Дюпюитрена. При ней пальцы больного не разгибаются полностью.
Однако, пишут авторы материала, на портретах пожилого художника видно, что его рука тщательно укрыта одежной и находится в согнутом состоянии. Это, уверены специалисты, указывает на травму.
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