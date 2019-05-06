Шнур ответит за все в Театре мюзикла

13 мая в рамках серии встреч "Михаил Швыдкой приглашает" на сцену Московского театра мюзикла выйдет один из самых ярких представителей российской рок-сцены Сергей Шнуров.

Бессменный лидер группировки "Ленинград", поэт и музыкант, актер и телеведущий будет разговаривать "за жизнь" с художественным руководителем Театра мюзикла и честно отвечать на вопросы зрителей.

Беседа бывшего министра культуры и еnfant terrible художественной жизни обещает быть интересной. Шнур расскажет обо всем: сколько еще лет жизни он отпускает своему легендарному ансамблю, почему так часто меняет бэк-вокалисток, как он относится к жанру мюзикла в частности и музыкальному театру вообще, о своих личных границах на сцене и в общественном пространстве, переходе из "Инстаграма" в "Телеграм" и о том, зачем ему Первый канал и шоу "Голос".

Перед встречей с фронтменом "Ленинграда" в социальных сетях Театра мюзикла (/teamuz) пройдет конкурс на лучший вопрос Сергею Шнурову. Его автор сможет лично задать вопрос музыканту, а также получит специальный приз от Театра мюзикла.

Не обойдется без сюрпризов: по крайней мере, несколько своих последних стихотворений на встрече со зрителями Сергей Шнуров непременно прочитает.

Михаил Швыдкой приглашает: Сергей Шнуров

Творческая встреча 13 мая 2019 года, 20:00

Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2

18+

Билеты: www.мюзикл.рф